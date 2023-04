In Johannisthal ist ein Mann von einer Straßenbahn erfasst und getötet worden.

Die Tram fuhr in der Nacht zum Freitag zwischen den Haltestellen Sterndamm/Königsheideweg und Pietschker Straße, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer bemerkte demnach einen Mann, der auf dem Schienenstrang zwischen den Gleisen lag. Er habe eine Notbremsung gemacht, die Bahn habe aber dennoch den unbekannten Mann erfasst. Dieser starb vor Ort.

Der Fahrer der Straßenbahn erlitt einen Schock und kam in ein Krankenhaus. Die Fahrgäste blieben unverletzt. Die Ermittlungen zur Todesursache und den Hintergründen dauern an. Die Unfallstelle in Johannisthal (Treptow-Köpenick) war für rund zwei Stunden gesperrt.

Text: dpa