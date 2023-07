Im Sommer zieht es das Publikum natürlich nach draußen. Die verschiedenen Open-Air-Veranstalter treibt dabei in der Regel die Sorge um, wie mit einem – in Berlin ja jederzeit möglichen – regnerischen Abend umgegangen werden soll. In der Tempelhofer Ufa-Fabrik spielt widriges Wetter aber keine Rolle, denn die dortige Sommerbühne ist überdacht.

Volles Programm im Juli

Der Juli ist mit der ersten Ausgabe des neuen Festivals „Türkische Tänze und Kultur“ gestartet. Im Laufe des Monats folgen unter anderem das Musiktheater „Unter Fremden“ mit dem Babylon Orchestra (5. und 6. Juli), ein zu Herzen gehendes melancholisches Konzert mit portugiesischer Musik vom in Berlin gegründeten Trio Fado (7. Juli) und das vom hiesigen Liedermacher Falk moderierte „2. Berliner Liedermaching Festival“ (15. Juli). Falk tritt am 22. Juli auch solo auf.

Ein absoluter Höhepunkt des Sommerprogramms ist der Auftritt des gefeierten italienischen Barden Pippo Polina, der mit dem Palermo Acoustic Quintet innerhalb seiner „Canzoni Segrete Tour“ in Tempelhof gastiert (21. Juli.).

Den Juli beschließt dann an mehreren Abenden die „Mixed Show” mit dem Comedian Michael Hatzius und der Echse, Death-Comedy-Star Der Tod und dem versierten Improtheater Die Gorillas aus Berlin (ab 26. Juli).

Auf einen Blick

Wo: Ufa-Fabrik in der Viktoriastraße 10–18, Tempelhof

Wann: Juli 2023 bis 3. September, mehrere Termine

Wieviel: Karten ab 14 Euro, ermäßigt 8 Euro

Mehr Infos: www.ufaFabrik.de

