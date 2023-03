Berlin (dpa/bb) – Bei einer Kontrolle in einem Berliner Club in Schöneberg hat die Polizei mehrere Verstöße festgestellt. Laut einer Sprecherin der Polizei handelte es sich um einen gemeinsamen Einsatz von Zoll, Ordnungsamt, Finanzamt und Polizei. Mehr als 100 Einsatzkräfte hätten in der Nacht zum Sonntag auf Initiative des Bezirksamts Tempelhof-Schöneberg den Club und die rund 60 Angestellten kontrolliert. Solche Durchsuchungen kämen in der Hauptstadt häufiger vor.

Demnach wurden sechs Verstöße festgestellt, unter anderem gegen das Nichtraucherschutzgesetz und das Jugendschutzgesetz. Außerdem habe sich eine Person illegal in Deutschland aufgehalten. Zuvor hatte die «B.Z.» berichtet.