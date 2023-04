Berlin (dpa/bb) – Wegen eines Kellerbrandes in Berlin-Mariendorf hat die Feuerwehr mehrere Menschen aus einem Haus gerettet. Mehr als 50 Feuerwehrleute waren am Donnerstagmorgen am Mariendorfer Damm im Einsatz, um das Feuer in dem fünfgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäude zu löschen, wie die Feuerwehr mitteilte.