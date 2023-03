Berlin (dpa) – Boris Becker freut sich schon auf den nächsten Auftritt seiner Tochter Anna Ermakowa (22) in der Tanz-Show «Let’s Dance». «Ich bin morgen wieder im Fernsehen live dabei und schaue es mir an», sagte Becker bei der Präsentation seines ersten Werbedeals seit seiner Haftentlassung für einen Online-Fensterversand am Freitag in Berlin.

«Ich bin sehr berührt, wie sympathisch und talentiert sie rüberkommt und angenommen wird», sagte der 55-Jährige über die Auftritte seiner Tochter in der Show. Weitere Aussagen über das Verhältnis zu seiner Tochter wollte Becker nicht machen. «Das ist Privatleben», sagte er.

Becker kann sich die Show anschauen, da er selbst die Teilnahme an einem Promi-Golfturnier auf Mallorca an diesem Wochenende absagen musste. «Meinen Bandscheiben geht es nicht so gut, deswegen diese Absage», sagte Becker. Wie seine Tochter zu tanzen, komme für ihn aber ohnehin nicht infrage. «Ich selber tanze lieber nicht, auch ohne Bandscheibenvorfall», sagte Becker.