Die Faszination des Glücksspiels liegt für viele darin, dass jederzeit der große Gewinn winken kann. Ob man sich nur einmal im Monat oder sogar mehrmals pro Woche an den Ziehungen beteiligt, das Gefühl jederzeit gewinnen zu können, bleibt gleich.

Doch wie oft ist es tatsächlich möglich, den Jackpot zu gewinnen? Überraschenderweise häufiger, als man denkt. Im Folgenden werden wir einige der größten Online-Gewinne bei Lottoland genauer betrachten, um dann einen Blick in die Zukunft zu werfen: Wie stehen die Chancen für den nächsten großen Gewinn im Jahr 2023?

Lottoland – Der Online-Lottoanbieter für Lotterien aus aller Welt



Lottoland ist der führende Online-Lottoanbieter für Online-Lottoanbieter und ermöglicht seinen Spielern seit 2013 die Teilnahme an verschiedenen Lotterien weltweit. Dank seines Wachstums in Europa ist es in der Branche zu einem wahren Schwergewicht avanciert.

Der Online-Lottoanbieter bietet ein breites Portfolio an vielen internationalen Lotterien. Mit nur wenigen Klicks können Spieler bequem von ihrem Smartphone oder Laptop aus auf einen Jackpot Gewinn bei Lottoland hoffen. Insgesamt kann der Spieler aus 30 verschiedenen Lotterien auswählen. In Deutschland kennt man vor allem das klassische Lotto 6aus49, man tippt 6 Zahlen zwischen 1 und 49 und hofft auf den großen Gewinn. Eine amerikanische Variante ist der Powerball.

Hier wird nach dem Prinzip 5 aus 69 plus 1 aus 26 gespielt. Wer die fünf regulären Lottozahlen sowie die Zusatzzahl, den Powerball trifft, erhält den Jackpot. Ebenfalls aus Übersee bekannt ist die Spielvariante Megamillions: Den ersten Gewinnrang belegen Tipper, welche die 5 aus 70 regulären Zahlen sowie den Megaball zwischen 1 und 25 treffen.

Zurückgekehrt nach Europa, kann der Eurojackpot genannt werden. Auf jedem Tippfeld wählt man 5 aus 50 reguläre Lottozahlen aus, sowie 2 aus 12 Eurozahlen, die Zusatzzahlen der Europa-Lotterie. Wenn alle 7 Zahlen getroffen wurden, hat man gewonnen. Ein Beispiel hierfür ist Christina M. aus Berlin, die im Juni 2018 mit einem Tipp bei EuroJackpot über 90 Millionen Euro gewann – der größte Online-Gewinn, den Lottoland jemals verzeichnen konnte. Damit schrieb sie sogar Geschichte und wurde ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Doch werfen wir einen genaueren Blick auf die Geschichte von Christina M.

Gewinner bei Lottoland und Eintrag in das Guinness Buch der Rekorde!



Die Mittdreißigerin hatte sich erst vor zwei Wochen bei Lottoland registriert und bereits erfolglos an einer Lotterie teilgenommen. Dieses Mal ließ sie jedoch nichts dem Zufall überlassen und bat ihre Mutter, als Glücksfee die Zahlen auszuwählen. Mit einer einfachen SMS übermittelte die Mutter die Zahlen 14, 19, 21, 30, 32 sowie die Eurozahlen 4 und 7. Christina verglich die Zahlen und hatte tatsächlich alle richtig getippt.

Dank des Gewinns kann sich Christina M. nun zur Ruhe setzen. Vorher arbeitete sie als Reinigungskraft, doch nach der glücklichen Nachricht kündigte sie ihren Job ohne zu zögern. Die Neuigkeit über den Gewinn verbreitete sich schnell und auch Guinness World Records wurde auf die Summe von 90 Millionen Euro aufmerksam. Nach einer gründlichen Überprüfung aller Kriterien wurde Lottoland mit dem Eintrag im Guinness Buch der Rekorde als „größter ausgezahlter Online-Gewinn aller Zeiten“ ausgezeichnet.

Nicht immer ist der Jackpot so gigantisch groß, aber auch andere Gewinner konnten durch die richtigen Kreuze lebensverändernde Gewinne schaffen. So konnte sich ein Spieler namens Logan im August 2019 über einen Gewinn von 5,6 Millionen Euro im irischen Lotto freuen. Matthias sicherte sich im April 2016 stolze 22 Millionen Euro im Spiel Lotto 6aus49. Ein Glückspilz aus Chemnitz durfte sich über 16 Millionen Euro freuen und ein Italiener gewann im März 2016 immerhin 3,2 Millionen Euro im Spiel 6aus49.

Kann Lottoland im Jahr 2023 erneut einen großen Gewinn verzeichnen?



Die Frage nach einem möglichen erneuten großen Gewinn bei Lottoland im Jahr 2023 lässt sich nur schwer beantworten. Schließlich hängt die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses von vielen Faktoren ab. Als Grundregel gilt jedoch: Jeder Spieler hat die gleiche Chance auf einen Gewinn. Die Wahrscheinlichkeit variiert je nach Spiel und liegt beispielsweise beim Lotto 6aus49 bei 1 zu 139.838.160.

Wer etwas ambitionierter an die Sache herangehen möchte, kann seine Gewinnchancen etwas erhöhen und systematisch setzen. Mit ein paar zusätzlichen Kreuzen auf dem Tippschein lassen sich die Lotto-Chancen erhöhen. So hat man beispielsweise beim LOTTO 6aus49, mit nur einem zusätzlichen Klick im Tippfeld, eine siebenfach erhöhte Chance auf den Millionen-Jackpot, als wenn man nur normal tippt. Dabei erhöhen sich die Kosten aber auch.

Letztendlich liegt es jedoch an jedem Spieler selbst, seine Chancen auf einen Gewinn auszuloten und nicht zu viel zu riskieren. Das gilt selbstverständlich auch für das Online-Spielen auf der Plattform von Lottoland.