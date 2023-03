Berlin (dpa/bb) – Ein Mann hat in Spandau zwei Männer mit Stichen schwer verletzt und ist anschließend geflüchtet. Der mutmaßliche Täter soll auf die beiden 34- und 22-jährigen am Samstagabend vor einer Wohnung in der Zweibrücker Straße eingestochen haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 32-jährige Verdächtige habe dort zuvor auch eine 18-jährige Frau beleidigt, die die Männer kannte. Die «B.Z.» (Online) berichtete zuerst.

Der Auslöser für den Streit war häusliche Gewalt, erklärte ein Polizeisprecher. Der mutmaßliche Täter sei geflüchtet, aber namentlich bekannt. Weitere Details zum Ablauf der Tat nannten die Beamten nicht. Die beiden angegriffenen Männer kamen mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus. Es bestehe keine Lebensgefahr, hieß es weiter.