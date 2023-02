Berlin (dpa/bb) – Diesmal soll es klappen gegen den vermeintlichen Angstgegner der Wasserballer von Spandau 04. Zum Abschluss der Hinrunde in der Champions League empfängt der deutsche Rekordmeister am Mittwoch in der Schwimmhalle Schöneberg Jug Dubrovnik. «Wir gehen mit Respekt, aber ohne Angst vor großen Namen in die Begegnung. Wenn wir an uns glauben, ist alles möglich», sagt Manager Peter Röhle.

Die Gäste reisen als Tabellenvierter mit acht Punkten an. Spandau ist mit fünf Zählern Sechster von acht Teams. Die jeweils besten Vier der zwei Gruppen erreichen das Final-Turnier in Belgrad. Mit einem Sieg würden die Spandauer an Dubrovnik des direkten Vergleichs vorbeiziehen. Allerdings sind die Kroaten der klare Favorit. Seit 2014/15 standen sich beide Teams in der Champions League siebenmal gegenüber, siebenmal siegte Jug.