Berlin (dpa) – Nachdem er einen Mann in einem Einkaufszentrum mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben soll, hat sich der mutmaßliche Täter gestellt. Der 30-Jährige sei auf ein Polizeirevier gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Zuvor hatte die Polizei nach der Auseinandersetzung im Einkaufszentrum «Staaken Center» im Stadtteil Spandau nach dem Mann gesucht. Das 28 Jahre alte Opfer sei weiterhin in kritischem Zustand.