Berlin (dpa/bb) – Unbekannte haben Radbolzen am Rad eines Rettungswagens in Berlin-Reinickendorf gelöst. Die Besatzung des Wagens war am Donnerstagabend bei einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus am Wilhelmsruher Damm, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie soll von mehreren Menschen aus einem Fahrzeug aufgefordert worden sein, den Rettungswagen zur Seite zu fahren. Einsatzbedingt soll dies und das Beaufsichtigen des Einsatzwagens jedoch nicht möglich gewesen sein.

Nachdem die Besatzung die Patientin in ein Krankenhaus gebracht hatte, bemerkte sie verstellte Radmutterabdeckungen. Beim Überprüfen stellte sie den Angaben zufolge zwei gelöste Radbolzen fest und alarmierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.