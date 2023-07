Lange stand es auf der Kippe, daher werden nicht nur die Tegeler froh sein: Sie haben ihr traditionelles Hafenfest zurück. Von donnerstags bis sonntags, vom 13. bis zum 16. Juli darf wieder entlang der Greenwichpromenade gefeiert werden.

Alter Veranstalter, neuer Chef

Zwei Jahre lang musste die Party wegen Corona gestrichen werden, im letzten Jahr gab es dann – trotz des hochkarätigen Musikprogramms mit Nino de Angelo und Frank Zander – viele enttäuschte Gesichter. Nicht einmal das Höhenfeuerwerk über dem See konnte gezündet werden, da sich kein Kapitän fand, der die Erlaubnis zum Sprengstofftransport hatte. Das Hafenfest hatte offenbar seinen Schwung verloren.

Jetzt steht mit der Catering Company ein alter Veranstalter mit neuer Geschäftsführung bereit, um den Spaß nach Tegel zurückzubringen: Kristian Arzig hat von seinem Vater das Veranstaltungsunternehmen übernommen und verspricht eine Sause, die an die großen Zeiten des Hafenfestes anschließen soll, allerdings jetzt unter nachhaltigen Kriterien organisiert.

Piraten in Tegel

Auf der Greenwichpromenade wird es Live-Musik verschiedener Musikrichtungen geben, und natürlich dürfen auch die obligatorischen Imbissstände nicht fehlen.

Auf der großen Festwiese kommen die Kinder auf ihre Kosten: Dort wird ganz stilecht ein Piratendorf errichtet, in dem Schaukämpfe ausgerichtet werden, es wird Zauberei und einen Handwerkermarkt geben, Hüpfburgen, Karusselle und Gelegenheiten zum Kinderschminken.

Musik eins, zwei, drei, vier

Mit dem genauen Programm hält sich der Veranstalter auch jetzt noch etwas bedeckt. Klar ist nur, dass am Sonnabend mit Four Roses aus Leipzig eine der renommiertesten Cover-Rockbands des Landes auftreten wird. Deren Bandbreite ist wirklich beachtlich, spielen sie doch von Pink Floyd über Neil Young, die Stones und Metallica bis hin zu Ost-Rock alles kompetent nach.

Für Mucke ist also gesorgt. Eine große Bühne wird direkt am Übergang zur Greenwichpromenade aufgebaut, eine kleinere am anderen Ende am Kanonenplatz.

Vielleicht ein Feuerwerk

Ob es wieder ein Feuerwerk über dem Tegeler See geben wird, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Der Eintritt zum Hafenfest ist wie immer frei.

Text: Ted Baxter