Einen Kühltransporter mit 22 bereits angetauten Dönerspießen an Bord haben Berliner Polizisten am Montag aus dem Verkehr gezogen. Das Fleisch hätte demnach mit einer Temperatur von mindestens -18 Grad befördert werden müssen. Tatsächlich sei das Kühlaggregat jedoch ausgeschaltet gewesen, zwei Grad seien gemessen worden, teilte die Hauptstadt-Polizei auf Twitter mit.

Nach Polizeiangaben sollen die Spieße mit Gewichten von je 12 bis 75 Kilo nach Rücksprache mit dem Veterinäramt nun vernichtet werden. Ob der Fahrer Dönerbuden belieferte oder ob es sich um einen sonstigen Transport handelte, war zunächst nicht bekannt. Gestoppt wurde der Fahrer am Montag gegen 12.00 in der Schönerlinder Straße in Pankow.

Anzeige

Quelle: dpa