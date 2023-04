Berlin (dpa) – Einen Monat nach dem Tod der früheren Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer haben Angehörige, Freunde und Politiker in Berlin Abschied genommen. Zum Trauergottesdienst in der Alten Pfarrkirche Pankow kamen am Montag unter anderen der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder, der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler und die früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse und Rita Süssmuth.

Die Grünen-Politikerin und Theologin Vollmer war Mitte März nach langer Krankheit im Alter von 79 Jahren gestorben. Im Gottesdienst erinnerte der Jesuitenpater Klaus Mertens an die pazifistische Grundhaltung Vollmers, die sich nach dem russischen Angriff auf die Ukraine gegen Waffenlieferungen an Kiew ausgesprochen hatte. Die von der Bundesregierung und ihrer Partei vollzogene «Zeitenwende» habe Vollmer als Abkehr von dem empfunden, wofür sie ihr Leben lang eingestanden sei. Für sie sei das eine politische Niederlage gewesen, sagte Mertens. «Sie saß zwischen den Stühlen.»

Die promovierte Theologin war zwischen 1994 und 2005 Bundestagsabgeordnete ihrer Partei und Vizepräsidentin des Bundestags. Seit 1985 war sie Mitglied der Grünen. Zur Trauerfeier kamen auch die heutige Bundestagsvizepräsidentin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, und der frühere Bundesumweltminister Jürgen Trittin.

Vollmer hatte sich in den 1980er Jahren auch für einen Dialog mit inhaftierten RAF-Häftlingen engagiert. Auch in der eigenen Partei war sie zeitweise umstritten. So wandte sie sich etwa gegen den deutsch-deutschen Einheitsvertrag, der ihrer Meinung nach die Einheit auf die «teuerste nur mögliche Weise» herstellte. Bereits vor der friedlichen Revolution in der DDR knüpfte sie Beziehungen nach Ostberlin. Die Feier in Pankow sei ihr ausdrücklicher Wunsch gewesen, hieß es.