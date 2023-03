Berlin (dpa/bb) – Unbekannte haben einen Geldautomaten in Berlin-Prenzlauer Berg gesprengt und sind mit Bargeld geflüchtet. Zwei Männer drangen am frühen Sonntagmorgen in ein Einkaufszentrum in der Greifswalder Straße ein, wie die Polizei mitteilte. Dort sprengten sie in einer Bankfiliale den Geldautomaten. Zusammen mit einem dritten Unbekannten, der offenbar Schmiere stand, flüchteten sie auf Fahrrädern zur S-Bahn Greifswalder Straße.