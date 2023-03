Berlin (dpa/bb) – Ein alkoholisierter Motorradfahrer ist in der Nacht zum Dienstag bei einer Verfolgungsjagd in Pankow mit der Berliner Polizei schwer verunglückt. Der 32-jährige Mann war durch zu schnelles Fahren aufgefallen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Stoppsignale der Polizei habe er ignoriert. Als die Polizisten ihn verfolgten, sei er von der Straße abgekommen und mit einem Betonpoller kollidiert.

Schwerverletzt sei der alkoholisierte Fahrer zu Fuß weiter geflüchtet, die Polizei habe den Mann aber gestellt. Einen Führerschein hatte er den Angaben zufolge nicht, das Nummernschild war gestohlen. Der Mann sei ins Krankenhaus gekommen.