Berlin (dpa/bb) – Zwei junge Erwachsene sind in Berlin Prenzlauer Berg in einen Streit geraten, wobei ein 18-Jähriger seinem 16-jährigen Kontrahenten mit einem Messer in den Hals gestochen haben soll. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es sich bei dem Streit am Samstagabend auf dem Arnimplatz um Rauchutensilien gehandelt haben.

Der 16-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste. Der mutmaßliche 18-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.