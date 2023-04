Berlin (dpa/bb) – Ein 16-jähriger Fußgänger ist in Berlin-Weißensee von einer Tram erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Jugendliche am Dienstagabend in der Hansastraße von einer an eine Haltestelle heranfahrenden Tram erfasst. Den Angaben zufolge geschah der Unfall, als der 16-Jährige gerade die Straße überqueren wollte. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten 16-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Tramfahrer erlitt durch den Unfall einen Schock. Der Tramverkehr war laut Polizei nach dem Unfall für rund drei Stunden in beide Richtungen unterbrochen.