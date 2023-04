Berlin (dpa/bb) – Ein Auto hat in einer Tiefgarage eines Wohnhauses in Berlin-Neukölln gebrannt. Dabei wurden am Freitagvormittag mehrere Treppenaufgänge verraucht, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Mensch hat sich selbstständig in Sicherheit gebracht. Es bestehe der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Rund 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz, die die Treppenräume kontrollierten und belüfteten.