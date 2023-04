Berlin (dpa) – Auf einem Ausstellungsschiff können sich Interessierte im Frühjahr und Sommer in vielen deutschen Städten über das Universum informieren. Startort der diesjährigen Tour der «MS Wissenschaft» ist Berlin-Mitte: Dort öffnet die Schau vom 9. Mai an (ab 15.00 Uhr) am Schiffbauerdamm, wie die Initiative Wissenschaft im Dialog mitteilte. An Bord seien rund 30 Exponate zum Thema des Wissenschaftsjahres 2023 «Unser Universum».

Den Veranstaltern zufolge geht es um die Blickwinkel unterschiedlicher Disziplinen, von Astrophysik bis Kunstgeschichte. Unter anderem werde gezeigt, wie das All mit modernen Teleskopen erforscht wird, wie Satelliten Klimaveränderungen auf der Erde beobachten und wie der Blick in den Weltraum Kunst und Kultur beeinflusste.

Das Schiff macht in den folgenden Monaten in mehr als 30 Städten Halt. Der Kurs führt von Berlin nach Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen und Bayern. In Deutschland endet die Tour Ende September in Nürnberg. Es folgen weitere Halte in Österreich. Die Schau ist in der Regel von 10.00 bis 19.00 Uhr zu sehen. Empfohlen wird sie für Besucher ab zwölf. Der Eintritt ist frei.

Die «MS Wissenschaft» ist im Auftrag des Bundesforschungsministeriums unterwegs. Forschungsorganisationen stellen die Ausstellungsstücke zur Verfügung. Die Wissenschaftsjahre sollen zu einem verstärkten Interesse für Wissenschaft beitragen und den gesellschaftlichen Dialog über Forschung befördern.