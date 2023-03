Berlin (dpa/bb) – Ein Berliner Polizist ist im Dienst mit seinem Motorrad verunglückt und schwer verletzt worden. Der Beamte des Verkehrskontrolldienstes sei am Freitagmittag als Vorauskommando für eine Fahrzeugkolonne eingesetzt gewesen, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit. Auf der Straße des 17. Juni in Berlin-Mitte sei er auf das Auto einer Frau geprallt, die abgebremst habe, um zu wenden. Dabei sei der Polizist schwer verletzt worden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Angaben zu den Unfallbeteiligten oder der Art der Verletzungen konnte der Sprecher nach eigenen Angaben zunächst nicht machen.