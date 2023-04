Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Polizei hat zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Nach Angaben der Ermittler wurde ein Passant aufmerksam, weil einer der Verdächtigen am Samstagabend zwei Fahrzeuge im Stadtteil Moabit ungewöhnlich parkte – nämlich Kofferraum an Kofferraum. Der Mann soll mit einem Begleiter begonnen haben, etwas umzuladen. Der Zeuge rief die Polizei. Einsatzkräfte nahmen die beiden Männer fest, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Brüder seien 30 und 35 Jahre alt. Bei der Durchsuchung ihrer Autos und Wohnungen seien rund neun Kilogramm Cannabisprodukte, 90 Gramm Kokain, eine größere Anzahl verschreibungspflichtiger Medikamente und Geld beschlagnahmt worden. Ermittelt wird wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.