Neuer Standort: Am 12. März startet die Komödie am Kurfürstendamm mit der Wiederaufnahme von „Rosige Aussicht“ im Theater am Potsdamer Platz.

Den Publikumszuspruch wertet die Bühne als gutes Zeichen: Mehr als 16.000 Karten habe die Komödie am Kurfürstendamm bereits für die kommenden Vorstellungen verkauft, ohne bisher ein einziges Mal in diesem Jahr gespielt zu haben.

Am Freitag hat es eine erste Voraufführung gegeben, bei der das Ensemble und die Technikcrew die Bühne ausprobierten. Am 12. März findet die offizielle Wiederaufnahme von „Rosige Aussicht“ mit Edgar Selge und Franziska Walser in den Hauptrollen statt. Der offizielle Name für die neue Übergangsspielstätte lautet Komödie am Kurfürstendamm im Theater am Potsdamer Platz.

Umzug nach langen Verhandlungen

„Endlich wieder Leben auf der Bühne“, so Theaterchef Martin Woelffer laut einer Mitteilung. Bis zuletzt wurde geschraubt, wurden Lichtstimmungen eingerichtet.

Der Umzug an den Potsdamer Platz wurde im November 2022 nach langen Verhandlungen besiegelt. Bis Ende 2022 war die Komödie im Schiller Theater an der Bismarckstraße zu Hause. Dort ist vorübergehend die Komische Oper eingezogen. Zurzeit laufen Arbeiten an einem Neubau für die Komödie am Kurfürstendamm.

Text: red/nm