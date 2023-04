Berlin (dpa/bb) – Eine Passantin hat verhindert, dass zwei vermummte Männer einen Geldautomaten in Berlin-Mitte aufgebrochen haben. Nach Polizeiangaben beobachtete die 50-Jährige in der Nacht zum Dienstag, wie die beiden im Service-Bereich einer Bankfiliale mit einem sogenannten Kuhfuß einen Automaten beschädigten. Die Frau habe die Männer angesprochen. Daraufhin hätten diese samt ihrer beiden Werkzeugkoffer die Flucht ergriffen und seien in einem Auto weggefahren, das hinter dem Eingang der Bankfiliale geparkt war. Die Frau habe unterdessen die Polizei alarmiert. Diese ermittelt nun wegen versuchten besonders schweren Diebstahls, wie es hieß.