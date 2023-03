An zwei heiklen Stellen in Gesundbrunnen beginnen am Montag Bauarbeiten. Eine davon liegt an der Bornholmer Straße.

Auf der Bornholmer Straße beginnen am Morgen des 13. März Grünpflegearbeiten auf der Mittelinsel. In Richtung Wisbyer Straße steht zwischen Grüntaler Straße und Jülicher Straße bis zum 26. März nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Das teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit. Die ohnehin stauträchtige Verbindung nach Pankow wird damit zum Nadelöhr.

Auch an der Bernauer Straße wird gebaut. Ebenfalls am 13. März (circa 6 Uhr) wird eine Hochbaustelle eröffnet. Bis Mitte des Jahres 2024 steht in Richtung Eberswalder Straße zwischen Brunnenstraße und Ruppiner Straße nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Text: red/nm