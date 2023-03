Kostenlose Touren durch die Natur in Hellersdorf: Der Naturerfahrungsraum am Kienberg startet in eine Saison.

Mit dem Naturerfahrungsraum „Wilde Welt“ direkt am Kienberg ist ein großer Freiraum für Kinder und Jugendliche zum Toben und Spielen entstanden, den sie eigenständig aufsuchen und nutzen können. Ab April stehen wieder begleitete Angebote für Kitas, Schulklassen und Familien auf dem Programm.

Hoch oben auf im Kienberg in Marzahn befindet sich die derzeit größte Wilde Welt. Das rund 16.000 Quadratrmeter große Gelände ist fast vollständig bewaldet, weist Hanglagen auf und ermöglicht das unbeobachtete Spielen und Entdecken. Auf einer von Obstbäumen gesäumten Lichtung können Kinder eine Pause zum Naschen einlegen und mit dem reichlich vorhandenen Baumaterial abenteuerliche Höhlen bauen.

Naturbewusstsein entwickeln

„Naturkontakt und Interaktion zwischen Mensch und Natur sind zum einen für die Entwicklung eines Naturbewusstseins unabdingbar, zum anderen sind sie auch Grundvoraussetzung dafür, dass sich Kinder gesund entwickeln können“, heißt es aus dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf.

Lehrkräfte und Erziehende seien herzlich willkommen, wenn Weiterbildungsangebote zum Konzept der Naturerfahrungsräume präsentiert werden.

Die Fläche entstand im Rahmen des Projektes Naturerfahrungsräume in Großstädten am Beispiel Berlin der Stiftung Naturschutz Berlin in enger Zusammenarbeit mit dem Parkbetreiber Grün Berlin und dem Verein INU. Die Eröffnung des Naturerfahrungsraumes erfolgte zeitgleich mit der Eröffnung der Internationalen Gartenausstellung IGA im April 2017. Während der IGA konnte so bundesweit für die Idee der Naturerfahrungsräume und das Berliner Engagement geworben werden.

Kostenfreie Angebote

Auch nach dem Ende der Gartenschau blieb die Wilde Welt erhalten. Der Parkbetreiber Grün Berlin kümmert sich um die Wilde Welt am Kienberg. Der Besuch aller Naturerfahrungsräume ist kostenfrei und muss nicht angemeldet werden.

