Am 25. März kommen im Springpfuhlpark viele Helfer zum Frühjahrsputz zusammen. Der Park wird von Müll und Unrat befreit. Organisiert wird die Aktion von der FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdorf. Helfende Hände werden noch gesucht.

Die FreiwilligenAgentur Marzahn-Hellersdorf lädt zum gemeinsamen Frühjahrsputz ein. In einer gemeinsamen Aktion von DRK-Nordost, Gemeinschaftsunterkunft Murtzaner Ring und DGB wird der Springpfuhlpark von Müll befreit.

Erst die Arbeit, dann Zeit zum Plaudern

Treffpunkt ist am Samstag, dem 25. März 2023 um 13:00 Uhr am DRK-Begegnungszentrum Murtzaner Ring15. Dort werden Handschuhe, Müllsäcke und Greifer ausgegeben. Wer eigenes Material zur Verfügung hat, kann dieses gerne mitbringen. Zum Abschluss gibt es am Begegnungszentrum warme Getränke und Zeit zum Plaudern. Eine Anmeldung vorab ist nicht notwendig.Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Schöner unser Marzahn-Hellersdorf“ vom Netzwerk Solidarische Kieze anlässlich der Internationalen Woche gegen Rassismus.

Text: red