Am Dienstag, 3. Oktober 2023, fand in Anwesenheit von Bezirksbürgermeister Martin Schaefer und weiteren Mitgliedern des Bezirksamtes Lichtenberg im Kulturhaus Karlshorst die alljährliche Einbürgerungsveranstaltung im Rahmen der Feierlichkeiten zum 33. Tag der Deutschen Einheit statt. Dabei verlieh das Bezirksamt auch den Integrationspreis 2023 unter dem Motto „Neue Heimat“.

Den diesjährigen Integrationspreis erhält Antonio da Silva, auf Vorschlag von Filmemacher Malte Voß, für sein ehrenamtliches Engagement als Organisator von Community-Treffen der mosambikanischen Community, insbesondere ehemaliger Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter in der DDR.

Glückwünsche vom Bezirksbürgermeister

„Heimat ist etwas ganz Persönliches“, sagte Bezirksbürgermeister Martin Schaefer (CDU) bei der Verleihung. „Das kann ein Stück Land sein, vertraute Menschen, ein Geruch oder auch nur ein Gefühl. Wer seine Heimat verlässt und es schafft, sich davon ein Stück im Herzen zu bewahren, trägt ein großes Glück mit sich. Das hilft natürlich dabei, sich in der Fremde zu Hause zu fühlen. Manche Menschen teilen dieses Glück und helfen anderen, dass aus der Fremde neue Heimat wird. Antonio da Silva ist so jemand. Sein Wirken trägt ein Stück alte Heimat in sich und schuf neue für viele. Auch das macht Lichtenberg zu einem lebenswerten Ort.“

Antonio da Silva wurde in Mosambik geboren und kam selbst als Vertragsarbeiter in die DDR. Er wird aufgrund seines ehrenamtlichen Engagements beim Fußballverein SV Lichtenberg 47 als Trainer von Jugendmannschaften, seines Einsatzes für die Teilnahme eines mosambikanischen Teams an antirassistischen Fußballturnieren und wegen seiner individuellen Hilfe für frühere Kolleginnen und Kollegen aus der Community der ehemaligen Vertragsarbeitenden in der DDR aus Mosambik ausgezeichnet.

Ankommen und Bleiben

Der Integrationspreis würdigt jährlich eine Preisträgerin oder einen Preisträger, die oder der sich in besonderem Maße dafür eingesetzt hat, dass Lichtenberg zu neuer Heimat für zugewanderte Menschen geworden ist, dass ihnen ein Stück alte Heimat in der neuen bewahrt bleibt und dass das Ankommen und Bleiben gemeinschaftlich gestaltet wird. Antonio da Silva leistete einen wichtigen Beitrag, dass Lichtenberg neue Heimat für viele Menschen aus Mosambik geworden ist.

