Berlin (dpa/bb) – Ein zwölfjähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Reinickendorf verletzt worden. Das Kind wollte am Donnerstagabend die Straße vor einem haltenden Bus überqueren und wurde dabei von einem Auto erfasst, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der 49-jährige Autofahrer sah den Jungen zu spät, konnte nicht mehr bremsen und erfasste ihn mit seinem Wagen. Das Kind stürzte und erlitt Verletzungen am Kopf und am Bein. Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Krankenhaus, in dem er stationär behandelt wurde. Laut Polizei befinde er sich nicht in Lebensgefahr. Der Autofahrer sei nicht verletzt worden.