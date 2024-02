Berlin (dpa/bb) – Die Basketballer von Alba Berlin wollen die deutliche Euroleague-Niederlage am Freitagabend schnell abhaken. Zum einen war die 77:93-Auswärtspleite beim FC Barcelona erwartbar, zum anderen sind die internationalen Playoff-Plätze ohnehin außer Reichweite. Zumal das Team am Samstag schon wieder auf Reisen war. «Das geht ja schon die ganze Saison so. Das müssen wir überleben, so gut wie möglich», sagte Trainer Israel Gonzalez.

Von Barcelona ging es über Amsterdam nach Niedersachsen, wo die Berliner in der Bundesliga (BBL) am Sonntag bei Aufsteiger Rasta Vechta (17.00 Uhr/Dyn) antreten müssen. «Diese Spiele sind zurzeit sehr wichtig. Vor allem, wenn wir gegen Gegner spielen, die alle um uns herum sind», sagte Guard Jonas Mattisseck. Alba kämpft im dichten Verfolgerfeld des Spitzenduos Niners Chermnitz und dem FC Bayern München um eine gute Playoff-Platzierung. Da ist die Partie gegen den direkten Verfolger besonders von Bedeutung.

Und der Respekt vor Vechta ist groß. «Das wird sehr schwierig. Sie lassen den Ball gut laufen und man kann sehen, dass jeder im Team seine Rolle gefunden hat», sagte Gonzalez. Für Mattisseck ist der Aufsteiger eine der großen Überraschungen in dieser Saison. «Sie spielen sehr, sehr gut und haben sich da oben etabliert zur Mitte der Saison. Und das ist auch etwas, was nicht unbedingt jeder erwartet hätte», sagte er.

Das zeigte sich schon im Hinspiel Ende Oktober, als die Berliner sich beim 98:80-Erfolg lange Zeit sehr schwertaten. «Sie sind für alle ein sehr ernst zu nehmender Gegner», warnte Mattisseck. Und eine Woche später wartet auch schon das Final Four im Pokal. «Vielleicht ist es ganz gut, dass wir vorher noch wichtige BBL-Spiele haben. Dass der Fokus direkt darauf liegt und wir nicht schon auf den Pokal schauen», sagte Mattisseck.