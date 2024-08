Berlin (dpa/bb) – Nach einer Serie von Einbrüchen in Optikerfilialen und einem Juweliergeschäft ist ein 54-Jähriger zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Insgesamt 658 Brillengestelle, Optikergeräte und Schmuck stahl der Mann bei den Taten in Berlin und Potsdam nach Überzeugung des Gerichts. Das Amtsgericht Tiergarten sprach den Angeklagten des Diebstahls in fünf Fällen schuldig.

Zusätzlich wurde die Einziehung von rund 220.000 Euro angeordnet, diese Summe entspreche dem Wert der Beute, hieß es. Einbezogen in die verhängte Strafe wurde eine frühere Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe – ebenfalls wegen Diebstahls.

Geldverleiher habe ihn zu Einbrüchen aufgefordert

Der Automechaniker hatte in seinem Geständnis erklärt, dass es wegen Schulden zu den Taten gekommen sei. Er habe sich Geld für eine medizinische Behandlung seines Vaters von einem Mann geliehen, der erhebliche Zinsen verlangt habe.

Als er die dritte von sieben verlangten Rückzahlungsraten nicht pünktlich gezahlt habe, sei er von dem Geldverleiher zu Einbrüchen aufgefordert worden. «Er wählte die Orte aus, brachte mich hin», so der Angeklagte. Aus Angst habe er sich auf die Taten eingelassen. «Es tut mir wirklich leid, ich hätte zur Polizei gehen sollen.»

Einbruch auch in ein Juweliergeschäft

Der Angeklagte soll zwischen November 2020 und Mai 2022 in vier Fällen in Optikerfilialen eingedrungen sein, in einem Fall in ein Juweliergeschäft. Der Wert der entwendeten Brillenrahmen in Berlin beläuft sich laut Ermittlungen auf 114.000 Euro.

In einem Optikergeschäft in Potsdam habe er hochwertige Geräte im Wert von etwa 60.000 Euro erbeutet. Zudem soll der 54-Jährige in ein Juweliergeschäft eingebrochen sein. Damals sei Schmuck im Wert von rund 46.000 Euro entwendet worden.

Als Tatverdächtiger wurde der 54-Jährige nach Angaben der Staatsanwaltschaft durch Erkenntnisse aus anderen Verfahren, Standortdaten sowie DNA- und Blutspuren ermittelt. Seit knapp einem Jahr befinde er sich wegen eines anderen Verfahrens in der Justizvollzugsanstalt Köln.