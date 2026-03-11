Berlin (dpa/bb) – In Kreuzberg sind am Dienstagabend zwei Männer durch Schüsse an den Beinen verletzt worden. Der 25-Jährige und sein 31 Jahre alter Bruder gerieten nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit bislang Unbekannten in einen Streit. Die drei Männer sollen auf die beiden Brüder geschossen haben. Demnach erlitt der 31-Jährige eine Schussverletzung am Unterschenkel und sein Bruder am Fuß.

Der Polizei zufolge flohen die drei mutmaßlichen Täter mit zwei Fahrzeugen. Die beiden verletzten Männer sind in Krankenhäuser gebracht worden. Beide sind nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Besondere Aufbauorganisation (BAO) Ferrum hat die Ermittlungen übernommen. Sie wird speziell dazu eingesetzt, gegen gewalttätige Gruppen und Schusswaffenkriminalität vorzugehen.



