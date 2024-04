Berlin (dpa/bb) – Zwei Menschen haben bei einem Wohnungsbrand am frühen Donnerstagmorgen in Berlin-Wilhelmstadt (Spandau) leichte Verletzungen erlitten. In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses seien Möbel in Brand geraten, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Zwei leicht verletzte Personen mussten ambulant behandelt werden. Die Brandursache sei noch unklar. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht werden. Zur Brandursache wird ermittelt.