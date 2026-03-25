Berlin (dpa/bb) – Ein Mann und eine Frau sind in Berlin-Friedrichshain durch eine Machete verletzt worden. Das teilte die Berliner Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen waren ein 19-Jähriger und eine 19-Jährige in der Nacht auf Mittwoch nach dem Besuch eines Lokals in der Jessnerstraße in Friedrichshain unterwegs. Sie sollen dabei von zwei Unbekannten beleidigt worden sein.

Einer der Männer habe eine Machete aus seiner Jacke gezogen und dem 19-Jährigen damit gegen den Kopf geschlagen, der dadurch im Gesicht verletzt wurde.





Auch die Frau wurde verletzt

Der Angreifer hat den Angaben zufolge anschließend die Schutzhülle der Machete entfernt und die Frau mit der Machete angegriffen, die eine Schnittverletzung am Kopf erlitt.

Der zweite Unbekannte soll währenddessen auf den Mann und die Frau eingeschlagen haben. Rettungskräfte brachten beide Verletzten in ein Krankenhaus.

Der Polizei zufolge flüchteten die beiden Männer in unbekannte Richtung und sollen dabei verfassungsfeindliche Parolen gerufen haben. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen. Ob die Tat einen rassistisch motivierten Hintergrund haben könnte, teilte die Polizei zunächst nicht mit.