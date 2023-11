Berlin (dpa/bb) – Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Löschfahrzeug der Berliner Feuerwehr mit einem anderen Auto zusammengestoßen – zwei Menschen sind dabei verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Freitag berichtete, ereignete sich der Unfall am Donnerstagabend an der Schöneberger Straße Ecke Alboinstraße kurz vor der Autobahnauffahrt zur A100 im Stadtteil Tempelhof. Laut einem Sprecher wurden die zwei Insassen des Autos verletzt und ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr habe nicht bestanden. Die Feuerwehrleute blieben demnach unverletzt. Was genau geschah, war laut Polizei am Morgen noch unklar.