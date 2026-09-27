Neuruppin (dpa/bb) – Auf der A10 in Richtung Hamburg sind bei einem Unfall zwei Menschen verletzt worden, eine davon schwer. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall in der Nacht zum Sonntag zwischen der Anschlussstelle Oberkrämer und dem Dreieck Havelland.

Der 52-jährige Fahrer habe wegen Sekundenschlafs die Kontrolle über sein Auto verloren und sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hieß es. In der Böschung prallte der Wagen gegen ein Betonlager und geriet anschließend in Brand. Die Insassen konnten sich noch selbst aus dem Fahrzeug befreien.





Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Seine 82-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt. Beide wurden zur Behandlung in das Klinikum Neuruppin gebracht.

Für die Rettungs- und Löscharbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Hamburg rund eine Stunde gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich den Angaben zufolge auf etwa 15.000 Euro.