Berlin (dpa) – Deyovaisio Zeefuik ist für seine Tätlichkeit im Zweitliga-Spiel von Hertha BSC gegen den 1. FC Heidenheim mit einer Sperre von zwei Spielen belegt worden. Diese Entscheidung des DFB-Sportgerichts gaben die Berliner bekannt.

Der 28 Jahre alte Niederländer hatte beim 4:1-Sieg nach einem Trikotziehen seinen Gegner Maximilian Breunig mit dem Ellenbogen am Hals getroffen und dafür von Schiedsrichter Lukas Benen die Rote Karte gesehen.





Zeefuik fehlt der Hertha somit in den kommenden beiden Ligaspielen bei Eintracht Braunschweig am 28. August und gegen den 1. FC Magdeburg am 6. September. Im Pokalspiel der Berliner beim 1. FC Saarbrücken am Samstag (15.30 Uhr/Sky) kann Trainer Stefan Leitl den Außenverteidiger einsetzen.