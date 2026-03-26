Wriezen (dpa/bb) – Ein Fußgänger ist im Landkreis Märkisch-Oderland von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Auch der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Der 29-jährige Fußgänger war am Mittwoch auf dem Gehweg entlang der Frankfurter Chaussee in Wriezen unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Ein 46-Jähriger kam auf Höhe des Mannes mit seinem Wagen von der Straße ab, erfasste diesen und kam an einem Strommast zum Stehen. Beide wurden daraufhin mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, wie es hieß.





Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. Ein medizinischer Notfall beim Fahrer gilt als mögliche Ursache.