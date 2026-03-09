Michendorf/Ludwigsfelde (dpa/bb) – An der A10 sind am Wochenende bei zwei schweren Verkehrsunfällen zwei Menschen schwer verletzt worden. In der Nacht auf Sonntag war zunächst ein Mann von einem Sattelzug erfasst worden, als er die Fahrbahn überqueren wollte, teilte die Polizei mit.

Mit schweren Verletzungen wurde der 31-Jährige von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 36-jährige Fahrerin des Lastwagens erlitt einen Schock. Die Strecke war in Höhe der Raststätte Michendorf Süd im Landkreis Potsdam-Mittelmark für etwa eine Stunde gesperrt worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.





Vorfahrt genommen

Der zweite Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in Ludwigsfelde (Landkreis Teltow-Fläming). An der Autobahnabfahrt Genshagen kollidierte ein Motorrad mit einem Auto. Der 26-jährige Motorradfahrer prallte laut der Polizei daraufhin gegen eine Leitplanke und erlitt schwere Verletzungen. Die Autofahrerin hatte dem Motorradfahrer demnach zuvor die Vorfahrt genommen.

Auch bei diesem Unfall war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro, heißt es von der Polizei weiter. Die beiden Fahrzeuge wurden zur Beweissicherung demnach sichergestellt.