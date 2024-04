Kremmen (dpa/bb) – Eine 19-Jährige und ihr 36-jähriger Mitbewohner haben bei einem Wohnungsbrand in Kremmen (Landkreis Oberhavel) schwere Verletzungen erlitten. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war die Feuerwehr am frühen Montagmorgen wegen eines Balkonbrandes alarmiert worden. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass auch das angrenzende Wohnzimmer von dem Feuer betroffen war. Eine 19-jährige Bewohnerin der Wohnung habe sich in dem Raum befunden, sei jedoch von ihrem 36-jährigen Mitbewohner aus den Flammen gerettet worden. Beide erlitten dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte die 19-Jährige in ein Krankenhaus, der 36-Jährige wurde von einem Rettungswagen transportiert.

Die Löscharbeiten dauern am Montagvormittag weiter an. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten ihre Wohnungen bis auf Weiteres verlassen. Zur Brandursache liegen nach Polizeiangaben noch keine Informationen vor.