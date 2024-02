Berlin (dpa/bb) – Bei einer Auseinandersetzung vor einer Kneipe im Berliner Stadtteil Oberschöneweide sind zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag gerieten zwei Gäste vor dem Lokal in der Edisonstraße aus bisher unbekannten Gründen am frühen Morgen in Streit. Bei den beiden 32 und 55 Jahre alten Männern fanden Rettungskräfte Schnittverletzungen an den Händen. Zudem wirkten beide stark alkoholisiert.

Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Jüngere konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Ältere, der auch eine Kopfverletzung hatte, wurde stationär aufgenommen.