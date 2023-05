Berlin (dpa/bb) – Zwei Männer sind in Berlin-Kreuzberg von einer Gruppe Jugendlicher körperlich angegriffen und homophob beleidigt worden. Die vier oder fünf Jugendlichen schossen zudem mit einer Softairpistole auf die Männer, wie die Berliner Polizei am Mittwoch mitteilte. Schwere Verletzungen könnten mit solchen Waffen nicht verursacht werden, erläuterte eine Polizeisprecherin.

Die Männer im Alter von 30 und 34 Jahren waren am Dienstagabend auf dem Mehringplatz am U-Bahnhof Hallesches Tor zunächst von mehreren Jugendlichen beschimpft worden. Als die beiden Männer die Gruppe zum Aufhören aufforderten, sei ein Handgemenge entstanden. Die Jugendlichen hätten die beiden Männer umgestoßen und sie mit Fäusten geschlagen. Im Anschluss flüchteten die Täter in Richtung Franz-Klühs-Straße.

Der 34-Jährige kam mit Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus. Der 30-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt. Eine Suchaktion nach den Jugendlichen blieben erfolglos. Nun ermittelt der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz des LKA.