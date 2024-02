Berlin (dpa/bb) – Zwei Motorradfahrer haben sich am Mittwochabend in Berlin-Mariendorf ein illegales Rennen geliefert. Eine Polizeistreife bemerkte die beiden Motorräder, die mit hoher Geschwindigkeit auf der Gradestraße unterwegs waren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Als die Motorradfahrer den Einsatzwagen der Beamten sahen, erhöhten sie ihre Geschwindigkeit noch einmal, so die Polizei. Sie seien mit waghalsigen Überholmanövern geflüchtet.

An einer Kreuzung trennten sich die beiden Fahrer und die Beamten konnten einen der beiden an einer Tiefgarage festnehmen. Der 20-Jährige sagte demnach der Polizei, wer der andere Motorradfahrer war, sodass die Beamten auch ihn festnehmen konnten. Später kamen beide wieder auf freien Fuß, hieß es.

Die Motorräder und Führerscheine der beiden Männer wurden beschlagnahmt. In Berlin kommt es immer wieder zu illegalen Auto- und Motorradrennen.