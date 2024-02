Berlin (dpa/bb) – Bei zwei Überfällen in Berlin-Wilmersdorf sind zwei Männer zu Boden geschlagen und ausgeraubt worden. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag seien beide Männer jeweils durch einen Schlag von hinten auf den Kopf zu Boden gegangen, teilte die Polizei mit. In beiden Fällen berichtete die Polizei von zwei Tätern. Die Taten hätten in einem Abstand von circa einer halben Stunde stattgefunden. Sie ereigneten sich auf Höhe der Kreuzung Brandenburgische Straße Ecke Sigmaringer Straße und in der Pfalzburger Straße, die Tatorte sind nur einen Kilometer voneinander entfernt.

Dem 59-jährigen Opfer sei seine Tasche, dem 64-jährigen Mann sein Portemonnaie entwendet worden. Einer von ihnen wurde noch in der Nacht mit Kieferschmerzen und Schwellungen ins Krankenhaus gebracht. Der andere Mann habe sich beim Sturz an der Hand verletzt. Über einen Zusammenhang teilte die Polizei nichts mit. Zeugen sind aufgerufen, sich an eine Polizeidienststelle oder an die Internetwache zu wenden.