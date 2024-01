Berlin (dpa/bb) – Zwei Männer sind in einer Kneipe in Berlin-Kreuzberg mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag berichtete, wurde eine 42-Jährige in Begleitung der beiden Männer im Alter von 42 und 45 Jahren in der Nacht in dem Lokal in der Schlesischen Straße von einem Unbekannten angesprochen. Die Frau habe ihn daraufhin dazu aufgefordert, zu gehen. Als er dies nicht getan habe, seien die drei Männer in Streit geraten. Im Zuge dessen soll der Unbekannte ein Messer gezogen und die beiden Begleiter damit verletzt haben. Im Anschluss flüchtete er laut Polizei.

Während der 45-Jährige mit einer Stichverletzung am Nacken in der Kneipe behandelt wurde, kam der 42-Jährige mit Schnittverletzungen im Gesicht und an der Hand in ein Krankenhaus. Die Frau blieb bei dem Vorfall demnach unverletzt. Ein Kriminalkommissariat ermittelt.