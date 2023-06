Berlin (dpa/bb) – Zwei Männer sind am Donnerstagabend in Berlin-Lichtenberg im Ortsteil Friedrichsfelde durch Messerstiche verletzt worden. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Wie es zu der vorhergegangenen Auseinandersetzung kam, konnte der Beamte nicht berichten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Details sowie die Schwere der Verletzungen waren zunächst nicht bekannt. Die «B.Z.» hatte zunächst berichtet.