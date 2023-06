Berlin (dpa/bb) – Nach einer Auseinandersetzung am Donnerstagabend in Berlin-Lichtenberg sind die Täter noch flüchtig. Wie die Berliner Polizei am Freitag berichtete, waren am S-Bahnhof Friedrichsfelde drei Männer mit einer anderen Gruppe in Streit geraten. Zwei 35 und 41 Jahre alte Männer aus der Dreiergruppe seien dann von den Kontrahenten angegriffen und verletzt worden. Danach seien die Täter geflüchtet.

Der 41-Jährige erlitt schwere Stichverletzungen am Rücken und kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe laut Polizei nicht. Der 35-Jährige kam mit Schnittverletzungen am Gesäß ebenfalls in ein Krankenhaus.

Das Tatwerkzeug sei bislang nicht bekannt, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Am Donnerstagabend war von einem Messer die Rede gewesen. Auch die genauen Hintergründe zur Tat seien noch ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an.