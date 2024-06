Berlin (dpa/bb) – Zwei Männer sind bei einem Streit im Ortsteil Wedding in Berlin-Mitte mit einem Messer zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es am Samstagabend zu einem Streit zwischen zwei Männern in der Nazarethkirchstraße. Als dann ein 34-Jähriger dazwischengehen wollte, erlitt er eine Schnittverletzung am Oberarm. Ein 31-Jähriger, der seinem Gegenüber zuvor ins Gesicht geschlagen haben soll, erlitt eine offene Stichverletzung am Bauch. Rettungskräfte brachten beide Männer in ein Krankenhaus, das der 31-Jährige nach einer ambulanten Versorgung wieder verlassen konnte. Der 34-Jährige wurde stationär aufgenommen, gegen ihn besteht der Verdacht auf eine einfache Körperverletzung. Polizisten nahmen kurz darauf einen Tatverdächtigen fest, der die beiden Männer mit dem Messer verletzt haben soll. Die Identität des Mannes konnte laut Polizei bislang nicht endgültig geklärt werden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.