Berlin (dpa/bb) – Zwei Männer sind bei einem Streit im Ortsteil Rummelsburg in Berlin-Lichtenberg verletzt worden. Einer der Männer erlitt Schnittverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Den Angaben zufolge kam es am späten Dienstagabend in einer Wohnung in der Skandinavischen Straße zu einem Streit zwischen zwei Bewohnern. Dabei verletzte einer der Männer seinen Mitbewohner mit einem Messer und alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vor Ort fest. Der Mann klagte laut Polizei über Schmerzen am Bauch und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Zuvor hatte die «B.Z.» darüber berichtet. Das Alter der beiden Männer sowie die Hintergründe des Streits sind nach Angaben der Polizei noch unklar.