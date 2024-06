Berlin (dpa/bb) – Zwei Männer sind bei einem homophoben Angriff im Volkspark Friedrichshain verletzt worden. Der Polizeiliche Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach sollen sich die beiden Männer am Samstagabend auf einer Wiese geküsst haben. Daraufhin seien drei Männer aus einer Familiengruppe heraus auf sie zugegangen und hätten sie aufgefordert, das vor ihren Frauen und Kindern zu unterlassen und wegzugehen. Zeugenaussagen zufolge schlug und trat das Trio anschließend auf die beiden sitzenden Männer ein und versuchte, sie vom Ort wegzuschubsen. Das Paar flüchtete den Angaben nach zu einer anderen Gruppe in dem Park.

Gerufene Polizisten stellten die Identitäten von zwei Tatverdächtigen im Alter von 33 und 34 Jahren fest. Ein weiterer Mann verließ den Park, bevor die Beamten eintrafen. Die beiden Angegriffenen im Alter von 25 und 29 Jahren erlitten laut Polizei Hautabschürfungen und klagten über Schmerzen am Kopf, lehnten eine ärztliche Behandlung aber zunächst ab.