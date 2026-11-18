Berlin (dpa/bb) – Wegen eines Vandalismusschadens bei der S-Bahn am Bahnhof Schönhauser Allee sind die Linien S8 und die S85 derzeit beeinträchtigt. Die S8 verkehrt daher nur zwischen Wildau und Grünau, heißt es in einer Mitteilung der S-Bahn. Die S85 fährt derweil vom Flughafen BER über Gesundbrunnen weiter zum Nordbahnhof.

Für die S8 als Ersatz bereit stehen stattdessen die S46 zwischen Grünau und Schöneweide, die S85 zwischen Schöneweide und Gesundbrunnen und die Linien S2 und S26 zwischen Gesundbrunnen und Blankenburg. Für die S85 kann laut der S-Bahn zudem die S1 zwischen Gesundbrunnen und Frohnau genutzt werden.





Normalerweise verkehrt die S8 zwischen Wildau und Birkenwerder und die S85 zwischen dem Flughafen BER und Frohnau beziehungsweise Pankow. Genauere Informationen zur Art des Vandalismus lagen zunächst nicht vor.

Auch S42 wegen einer Weichenreparatur eingeschränkt

Zudem kommt es wegen Reparaturen an einer Weiche in Neukölln auch zu Einschränkungen bei der Ringbahn S42. Sie wird zwischen Neukölln und Treptower Park über Baumschulenweg und Schöneweide umgeleitet, heißt es von der S-Bahn weiter. Zudem soll der Bus der Linie M41 für Fahrten zur Sonnenallee genutzt werden.